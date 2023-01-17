Фокин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Михаил Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.04.1880

Дата смерти

22.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1919
г. Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1919 по 1942
г. Нью-Йорк, США
Смерть
22.08.1942
г. Нью-Йорк, США
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