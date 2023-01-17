Фокин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.04.1880
Дата смерти22.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1919
г. Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1919 по 1942
г. Нью-Йорк, США
Смерть
22.08.1942
г. Нью-Йорк, США