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Разваляев Никонор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Разваляев Иван Васильевич

Мать: Разваляева Екатерина Федоровна

Поручитель
30.01.1911
По невесте на бракосочетании Никифора Петровича Батраева (19, с. Лазарево) и Евфросинии Матвеевны Дергуновой (18, д. Четская). ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 88-107 8.
Восприемник
31.07.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Харитона Ильича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 25.
Рождение ребёнка
Около ?.11.1914

Сын: Разволяев Александр Никонорович

Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна

Ранение
С 24.07.1916 по 25.07.1916
Ранение в левую руку в атаке с австро-германцами 24-25 июля 1916 года на р. Стоход у выс. Источник.
Поручитель
10.07.1917
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 187-201 9 1917.
Рождение ребёнка
03.10.1917

Сын: Разваляев Димитрий Никонорович

Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 187-201 31 1917
Рождение ребёнка
03.02.1919

Сын: Разваляев Виталий Никонорович

Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 1-50 4
Восприемник
02.02.1919 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Анна Павловна Разваляева (ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 1-50 4)
Рождение ребёнка
1922

Сын: Разваляев Александр Никонорович

Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна

Рождение ребёнка
?.05.1924

Сын: Разваляев Николай Никонорович

Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Разваляева Татьяна Никоноровна

Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна

Раскулачивание
12.12.1933
Черкасск, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
-Боготольский районный архив, ф. 1 оп. 1-с. д. 20; -Тюхтетский районный архив, ф. Р-152, оп. 1-с. д. 223, 409; -УВД Томской обл.; -Архив ИЦ ГУ МВД по Красноярскому краю -Список лишенных избирательных ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разваляева Марина Георгиевна

Смерть
1942
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
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