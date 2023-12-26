Разваляев Никонор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1889 ст.
Поручитель
30.01.1911
По невесте на бракосочетании Никифора Петровича Батраева (19, с. Лазарево) и Евфросинии Матвеевны Дергуновой (18, д. Четская). ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 88-107 8.
Восприемник
31.07.1911 ст.
У Харитона Ильича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 25.
Рождение ребёнка
Около ?.11.1914
Сын: Разволяев Александр Никонорович
Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна
Ранение
С 24.07.1916 по 25.07.1916
Ранение в левую руку в атаке с австро-германцами 24-25 июля 1916 года на р. Стоход у выс. Источник.
Поручитель
10.07.1917
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 187-201 9 1917.
Рождение ребёнка
03.10.1917
Сын: Разваляев Димитрий Никонорович
Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 187-201 31 1917
Рождение ребёнка
03.02.1919
Сын: Разваляев Виталий Никонорович
Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 1-50 4
Восприемник
02.02.1919 ст.
Анна Павловна Разваляева (ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 1-50 4)
Рождение ребёнка
1922
Сын: Разваляев Александр Никонорович
Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна
Рождение ребёнка
?.05.1924
Сын: Разваляев Николай Никонорович
Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Разваляева Татьяна Никоноровна
Мать ребёнка: Разваляева Марина Георгиевна
Раскулачивание
12.12.1933
Черкасск, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
-Боготольский районный архив, ф. 1 оп. 1-с. д. 20; -Тюхтетский районный архив, ф. Р-152, оп. 1-с. д. 223, 409; -УВД Томской обл.; -Архив ИЦ ГУ МВД по Красноярскому краю -Список лишенных избирательных ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область