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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1742 и 1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Между 1742 и 1748
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)