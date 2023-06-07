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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1742 и 1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Щербина Даниил Федоров

Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Щербина Кирилл Федоров

Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Щербина Федор Васильев

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Смерть
Между 1742 и 1748
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
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