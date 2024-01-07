Севастьянов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1894

Жена: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1894

Дочь: Спигина Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1896

Сын: Севастьянов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1898

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Рождение ребёнка
10.06.1900

Сын: Севастьянов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Воскресенское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Севастьянов Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1903

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1907

Сын: Севастьянов Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1911

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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