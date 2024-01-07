Севастьянов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Спигина Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Сын: Севастьянов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Сын: Севастьянов Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Сын: Севастьянов Семён Алексеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Сын: Севастьянов Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Трефильевна