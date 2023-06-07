Мацуев Алистарх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Подлесные Новоселки, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мацуев Григорий Алистархович
Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна
Смерть
Неизвестно