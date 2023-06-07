Мацуев Алистарх — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуев Алистарх

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мацуев Иван Алистархович

Мать ребёнка: не указана

Подлесные Новоселки, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мацуев Григорий Алистархович

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацуева Анна Алистарховна

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Трофим Алистархович

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Трофим Алистархович

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацуева Анна Алистарховна

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Иван Алистархович

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацуева Анна Алистарховна

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Иван Алистархович

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуев Трофим Алистархович

Мать ребёнка: Мацуева Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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