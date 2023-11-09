Одинцов Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1941

Сын: Одинцов Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Ульева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одинцов Эдуард Андреевич

Мать ребёнка: Ульева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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