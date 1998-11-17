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Балашов Петр Демьянович

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Место рождения

Россия, Орловская область, Кромской район, д. Большая Колчева

Дата рождения

17.07.1925

Дата смерти

17.11.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925

Отец: Балашов Демьян

Мать: не указана

Россия, Орловская область, Кромской район, д. Большая Колчева
Рождение ребёнка
08.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
25.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Анна Кирилловна

СССР, Орловская область, Орловский район, г. Орел
Смерть
17.11.1998
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