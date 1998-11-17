Балашов Петр Демьянович
Место рожденияРоссия, Орловская область, Кромской район, д. Большая Колчева
Дата рождения17.07.1925
Дата смерти17.11.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925
Отец: Балашов Демьян
Мать: не указана
Россия, Орловская область, Кромской район, д. Большая Колчева
Рождение ребёнка
08.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балашова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
25.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балашова Анна Кирилловна
СССР, Орловская область, Орловский район, г. Орел
Смерть
17.11.1998