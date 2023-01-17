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Бледный Семен Ефимович

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Бледный Ефим Логинович

Мать: Бледная Дарья Птухина

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Бледный Евдоким Семенович

Мать ребёнка: Агафья Гнездилова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Агафья Гнездилова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Агафья Гнездилова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бледный Ермолай Семенович

Мать ребёнка: Агафья Гнездилова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Гнездилова

Смерть
Неизвестно
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