Бледный Семен Ефимович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Бледный Ефим Логинович
Мать: Бледная Дарья Птухина
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бледный Евдоким Семенович
Мать ребёнка: Агафья Гнездилова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ефросинья Семеновна
Мать ребёнка: Агафья Гнездилова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Агафья Гнездилова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бледный Ермолай Семенович
Мать ребёнка: Агафья Гнездилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Гнездилова
Смерть
Неизвестно