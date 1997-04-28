Суворова Ирина (Арина) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Ирина (Арина) Степановна

Место рождения

Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.04.1909

Дата смерти

28.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.11.1932

Дочь: Бочарникова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Яковлевич

Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
русский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарникова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Николаев Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Петр Яковлевич

В свидетельстве о рождении дочки Вали - имя Арина, в свидетельстве о смерти - имя Ирина. У Петра Яковлевича в свидетельстве о рождении дочки Вали указано отчество - Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарникова Антонина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.04.1997
Кривец, Добровский муниципальный район, Липецкая область
хроническая легочно-сердечная недостаточность
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