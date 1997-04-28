Суворова Ирина (Арина) Степановна
Место рождения
Дата рождения16.04.1909
Дата смерти28.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1932
Дочь: Бочарникова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Яковлевич
русский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарникова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Николаев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Александр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
В свидетельстве о рождении дочки Вали - имя Арина, в свидетельстве о смерти - имя Ирина. У Петра Яковлевича в свидетельстве о рождении дочки Вали указано отчество - Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарникова Антонина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.04.1997
хроническая легочно-сердечная недостаточность