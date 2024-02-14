Багаутдинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Багаутдинова) Саужия Багаутдиновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Багаутдин
Рождение ребёнка
1896
Сын: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Отец ребёнка: Багаутдинов Багаутдин
Смерть
Неизвестно