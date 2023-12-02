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Кабанов Виктор Алексеевич
Кабанов Виктор Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1954
Пол
Мужской
Отец
Кабанов Алексей Семенович
1924 г.р.
Мать
Самарцева Екатерина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954
Отец:
Кабанов Алексей Семенович
Мать:
Самарцева Екатерина Ивановна
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