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Роменская Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роменский Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Роменский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Роменский Алексей Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.

Сын: Роменский Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Роменский Алексей Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.

Дочь: Роменская Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Роменский Алексей Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1912 ст.

Сын: Роменский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Роменский Алексей Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Сын: Роменский Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Роменский Алексей Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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