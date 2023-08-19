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Лику Игнат Юрьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лику Юрий Федорович

Мать: Лику Феодора

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Панаица Игнатовна

Мать ребёнка: Лику София

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-92
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лику Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Лику София

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лику Прокофий Игнатьевич

Мать ребёнка: Лику София

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Смерть
Неизвестно
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