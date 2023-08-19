Лику Игнат Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Лику Юрий Федорович
Мать: Лику Феодора
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Панаица Игнатовна
Мать ребёнка: Лику София
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-92
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Лику София
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Лику София
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-83
Смерть
Неизвестно