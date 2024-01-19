Ганеев Ахмедхан Габдулганиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганеев Ахмедхан Габдулганиевич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.04.1925

Дата смерти

14.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганеева Нявар Шагаровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганеева Нявар Шагаровна

Смерть
14.12.1990
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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