Ганеев Ахмедхан Габдулганиевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1925
Дата смерти14.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганеева Нявар Шагаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганеева Нявар Шагаровна
Смерть
14.12.1990