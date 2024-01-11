Рублевский Владимир Фёдорович
Место рожденияс.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
с.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
11.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублевская Надежда
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублевская Надежда
Смерть
Неизвестно
Украина