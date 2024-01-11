Рублевский Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублевский Владимир Фёдорович

Место рождения

с.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Рублевский Федор Венедиктович

Мать: Рублевская Анастасия Андреевна

с.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
11.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублевская Надежда

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублевская Надежда

Смерть
Неизвестно
Украина
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