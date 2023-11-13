Филимонова (Косицина ) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991