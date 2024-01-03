Былова -- Иустинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былова -- Иустинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1875

Сын: Былов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.10.1876

Сын: Былов Ион Дмитриевич

Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.04.1881

Сын: Былов Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Былов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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