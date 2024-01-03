Былова -- Иустинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1875
Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1876
Сын: Былов Ион Дмитриевич
Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1881
Сын: Былов Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Былов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно