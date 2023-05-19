Миннахметов Дарвин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннахметов Дарвин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.19

Сын: Миннахметов Данил Дарвинович

Мать ребёнка: Миннахметова Таскира Миннахметовна

Рождение ребёнка
07.10.1963

Сын: Миннахметов Марат Дарвинович

Мать ребёнка: Миннахметова Таскира Миннахметовна

Смерть
Неизвестно
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