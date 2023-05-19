Миннахметов Дарвин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.19
Сын: Миннахметов Данил Дарвинович
Мать ребёнка: Миннахметова Таскира Миннахметовна
Рождение ребёнка
07.10.1963
Сын: Миннахметов Марат Дарвинович
Мать ребёнка: Миннахметова Таскира Миннахметовна
Смерть
Неизвестно