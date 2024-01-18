Татьяна Ивановна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1781
Сын: Борис Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Ипполитов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ефим Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Ипполитов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Лаврентевна
Отец ребёнка: Лаврентий Ипполитов
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Ипполитов
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское