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Татьяна Ивановна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1781

Сын: Борис Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Ипполитов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ефим Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Ипполитов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Лаврентевна

Отец ребёнка: Лаврентий Ипполитов

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Ипполитов

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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