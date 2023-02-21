Федейкина (Федейкина) Анисья Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федейкина (Федейкина) Анисья Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федейкин Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Тимошкина Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федейкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федейкин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович

Смерть
Около 1918
Причина смерти: Болезнь
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