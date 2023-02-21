Федейкина (Федейкина) Анисья Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федейкин Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Тимошкина Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федейкин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Федейкин Василий Герасимович
Смерть
Около 1918
Причина смерти: Болезнь