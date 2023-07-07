Сиканов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиканов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиканов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1896

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Сиканова Степанида

Рождение ребёнка
24.09.1898

Дочь: Васина Ефимия

Мать ребёнка: Сиканова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиканов Гавриил

Мать ребёнка: Сиканова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиканова Степанида

Смерть
Неизвестно
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