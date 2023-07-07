Сиканов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиканов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1896
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Сиканова Степанида
Рождение ребёнка
24.09.1898
Дочь: Васина Ефимия
Мать ребёнка: Сиканова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиканов Гавриил
Мать ребёнка: Сиканова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиканова Степанида
Смерть
Неизвестно