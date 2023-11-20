Вилягжанин Денис Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин Денис Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Вилягжанин Анисим Терентьевич

Мать: Вилягжанин Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Вилягжанин Алексей Денисович

Мать ребёнка: Вилягжанин Епистимья Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Вилягжанин Абрам Денисович

Мать ребёнка: Вилягжанин Епистимья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вилягжанин Семен Денисович

Мать ребёнка: Вилягжанин Епистимья Ивановна

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