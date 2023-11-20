Вилягжанин Денис Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вилягжанин Алексей Денисович
Мать ребёнка: Вилягжанин Епистимья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вилягжанин Абрам Денисович
Мать ребёнка: Вилягжанин Епистимья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вилягжанин Семен Денисович
Мать ребёнка: Вилягжанин Епистимья Ивановна