Цыбин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Иван Иванов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1683

Дата смерти

06.11.1765

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
06.11.1765
Ржев, город Ржев, Тверская область
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