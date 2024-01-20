Дуракова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дураков Вадим Александрович

Отец ребёнка: Дураков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуракова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Дураков Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дураков Александр Александрович

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