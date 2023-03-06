Ефимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Березовский Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Березовский Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1863
Сын: Березовский Василий Ильич
Отец ребёнка: Березовский Илья Григорьевич