Ефимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Березовский Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Березовский Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
23.03.1863

Сын: Березовский Василий Ильич

Отец ребёнка: Березовский Илья Григорьевич

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