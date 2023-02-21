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Большаков Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1967

Отец: Большаков Василий Васильевич

Мать: Большакова Полина Павловна

Рождение ребёнка
08.12.1995

Сын: Большаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Большакова Елена Петровна

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
05.11.1998

Дочь: Большакова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Большакова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Елена Петровна

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