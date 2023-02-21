Большаков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1967
Рождение ребёнка
08.12.1995
Сын: Большаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Большакова Елена Петровна
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
05.11.1998
Дочь: Большакова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Большакова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно