Дьяченко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.06.1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1964
Отец: Дьяченко Михаил Васильевич
Мать: Кивва Вера Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1986
Дочь: Дьяченко Дина Васильевна
Мать ребёнка: Ворсина Маргарита Викторовна
Отрадо-Кубанское, Гулькевичский, Краснодарского
Бракосочетание
08.08.1986
Отрадо-Кубанское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1989
Сын: Дьяченко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Ворсина Маргарита Викторовна
Развод
02.04.2004
Жена: не указана
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край