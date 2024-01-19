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Дьяченко Василий Михайлович

Место рождения

Тысячный, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1964

Отец: Дьяченко Михаил Васильевич

Мать: Кивва Вера Петровна

Тысячный, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.1986

Дочь: Дьяченко Дина Васильевна

Мать ребёнка: Ворсина Маргарита Викторовна

Отрадо-Кубанское, Гулькевичский, Краснодарского
Бракосочетание
08.08.1986

Жена: Ворсина Маргарита Викторовна

Отрадо-Кубанское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1989

Сын: Дьяченко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ворсина Маргарита Викторовна

Тысячный, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
02.04.2004

Жена: не указана

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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