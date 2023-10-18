Кучеряев Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеряев Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кучеряев Яков

Мать: Кучеряева м

Рождение ребёнка
25.09.1941

Дочь: Куприенко Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна

Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучерева Елена Федоровна

Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна

Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеряева Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна

Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучерева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна

Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеряева Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна

Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна

Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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