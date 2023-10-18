Кучеряев Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кучеряев Яков
Мать: Кучеряева м
Рождение ребёнка
25.09.1941
Дочь: Куприенко Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучерева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеряева Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучерева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеряева Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Кучеряева Елена Ионовна
Смерть
Неизвестно