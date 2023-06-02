Марфина Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1956

Сын: Марфин Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Марфин Евгений Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.06.?

Дочь: Антониевич Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Марфин Евгений Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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