Шальнов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Шальнов Федор Михайлович

Мать: не указана

Военная служба
03.01.1942
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Род войск: Красная армия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шальнова Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.03.1942
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