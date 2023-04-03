Шальнов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Шальнов Федор Михайлович
Мать: не указана
Военная служба
03.01.1942
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Род войск: Красная армия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.03.1942