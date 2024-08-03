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Власенко Пелагея Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1896

Дата смерти

17.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенко Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власенко Иван Савельевич

Рождение ребёнка
15.10.1926

Дочь: Власенко Полина Ивановна

Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич

Смерть
17.10.1980
Ключевский, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Похоронена на кладбище поселка Ключёвский.

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