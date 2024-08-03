Власенко Пелагея Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1896
Дата смерти17.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенко Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1926
Дочь: Власенко Полина Ивановна
Отец ребёнка: Власенко Иван Савельевич
Смерть
17.10.1980
Ключевский, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Похоронена на кладбище поселка Ключёвский.