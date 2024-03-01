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Казанцев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Казанцев Иван Константинович

Мать: Казанцева Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
1940

Сын: Казанцев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Анна (Нюра)

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Севастьянова (Казанцева) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Казанцева Анна (Нюра)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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