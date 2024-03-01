Казанцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
1940
Сын: Казанцев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Анна (Нюра)
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Севастьянова (Казанцева) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Казанцева Анна (Нюра)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне