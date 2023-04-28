Стыденко Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1908
Дочь: Стыденко Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1908
Дочь: Резникова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно