Стыденко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стыденко Иван

Место рождения

Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Стыденко Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Резникова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Подгоренский, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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