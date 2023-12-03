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Душевин Валерий Дмитриевич
Душевин Валерий Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1968
Пол
Мужской
Отец
Душевин Дмитрий Иванович
1932 г.р.
Мать
Душевина (Иванова) Анна Никифоровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1968
Отец:
Душевин Дмитрий Иванович
Мать:
Душевина Анна Никифоровна
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