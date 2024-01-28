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Галкин Никита Иванович

Место рождения

дер. Дубровно Ростовский район Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Дубровно Ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1866

Дочь: Заломаева Елисавета Никитична

Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна

дер. Дуброво Ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Екатерина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
дер. Дуброво Ростовский район Ярославская область
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