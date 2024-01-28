Галкин Никита Иванович
Место рождениядер. Дубровно Ростовский район Ярославская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Дубровно Ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1866
Дочь: Заломаева Елисавета Никитична
Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна
дер. Дуброво Ростовский район Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Екатерина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
дер. Дуброво Ростовский район Ярославская область