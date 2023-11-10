Курагина (Махнева) Домна Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагина (Махнева) Домна Ульяновна

Место рождения

Долгополомской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгополомской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Курагин Естифей Перфилович

Отец ребёнка: Курагин Перфил Семёнович

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Курагин Артемий Перфилович

Отец ребёнка: Курагин Перфил Семёнович

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Курагин Ларион Перфилович

Отец ребёнка: Курагин Перфил Семёнович

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курагин Перфил Семёнович

Смерть
Неизвестно
Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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