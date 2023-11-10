Курагина (Махнева) Домна Ульяновна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Курагин Естифей Перфилович
Отец ребёнка: Курагин Перфил Семёнович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Курагин Артемий Перфилович
Отец ребёнка: Курагин Перфил Семёнович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Курагин Ларион Перфилович
Отец ребёнка: Курагин Перфил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно