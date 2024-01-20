Неизвестно Крис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.2000
Сын: Силва Габриэл
Отец ребёнка: Хорхе Силва Фильхо Альфредо
Лас-Вегас, США
Рождение ребёнка
24.11.2007
Дочь: Силва Рианна
Отец ребёнка: Хорхе Силва Фильхо Альфредо
Лас-Вегас, США
Бракосочетание
Неизвестно