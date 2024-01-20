Неизвестно Крис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Крис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.2000

Сын: Силва Габриэл

Отец ребёнка: Хорхе Силва Фильхо Альфредо

Лас-Вегас, США
Рождение ребёнка
24.11.2007

Дочь: Силва Рианна

Отец ребёнка: Хорхе Силва Фильхо Альфредо

Лас-Вегас, США
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорхе Силва Фильхо Альфредо

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