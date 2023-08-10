Каштакова Параскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1868
Сын: Каштаков Димитрий Феодотов
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Рождение ребёнка
20.01.1872
Дочь: Ксения Феодотова
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Рождение ребёнка
27.06.1875
Дочь: Феврония Феодотова
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Рождение ребёнка
26.12.1876
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Рождение ребёнка
15.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Рождение ребёнка
27.05.1881 ст.
Сын: Каштаков Митрофан Феодотов
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Рождение ребёнка
01.10.1884
Дочь: Пелагия Феодотова
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.
Дочь: Татиана Феодорова
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1894 ст.
Дочь: Мария Феодотова
Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов
29.04.1894 #007470344 №188
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно