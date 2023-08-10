Каштакова Параскева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштакова Параскева Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1868

Сын: Каштаков Димитрий Феодотов

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Рождение ребёнка
20.01.1872

Дочь: Ксения Феодотова

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Рождение ребёнка
27.06.1875

Дочь: Феврония Феодотова

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.12.1876

Сын: Каштаков Стефан Феодотов

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.02.1878 ст.

Сын: Каштаков Онисим Феодотов

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.05.1881 ст.

Сын: Каштаков Митрофан Феодотов

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.10.1884

Дочь: Пелагия Феодотова

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.01.1887 ст.

Дочь: Татиана Феодорова

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1894 ст.

Дочь: Мария Феодотова

Отец ребёнка: Каштаков Феодот Михаилов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
29.04.1894 #007470344 №188
Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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