Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Олег Александрович
Отец ребёнка: Твердохлебов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Твердохлебов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Денис Александрович
Отец ребёнка: Твердохлебов Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно