Горбунова (Коновалова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Коновалова) Анна Ивановна

Горбунова (Коновалова) Анна Ивановна

Место рождения

Чистопольские Выселки, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Иван Иванович

Мать: Коновалова Анна Ивановна

Чистопольские Выселки, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горнаева Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Горбунов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Горбунов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Мира Григорьевна

Отец ребёнка: Горбунов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Горбунов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close