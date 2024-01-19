Горбунова (Коновалова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Иван Иванович
Мать: Коновалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горнаева Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Горбунов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Горбунов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Мира Григорьевна
Отец ребёнка: Горбунов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Горбунов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Григорий
Смерть
Неизвестно