Овчинникова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Третьякова Галина Семеновна

Отец ребёнка: Овчинников Семен

Ольшаны, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Семен

Смерть
Неизвестно
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