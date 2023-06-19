Хайруллин Сулейман Тамербекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Сулейман Тамербекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Тамербек Хайруллин

Мать: не указана

Смерть
?.12.1942
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