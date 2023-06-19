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Хайруллин Сулейман Тамербекович
Хайруллин Сулейман Тамербекович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
?.12.1942
Пол
Мужской
Отец
Тамербек Хайруллин
1884 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Тамербек Хайруллин
Мать: не указана
Смерть
?.12.1942
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