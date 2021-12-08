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Шелковников Геннадий Алексеевич

Место рождения

Темиртау, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

23.01.1945

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1945

Отец: Шелковников Алексей Иванович

Мать: Бычкова Прасковья Николаевна

Темиртау, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.09.1969

Сын: Шелковников Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Иванова Галина Степановна

Темиртау, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.03.1972

Дочь: Шелковникова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Иванова Галина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Каз, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
08.12.2021
Каз, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
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