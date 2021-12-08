Шелковников Геннадий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1945
Дата смерти08.12.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1945
Рождение ребёнка
14.09.1969
Сын: Шелковников Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Иванова Галина Степановна
Рождение ребёнка
09.03.1972
Дочь: Шелковникова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Иванова Галина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.2021