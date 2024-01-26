Пирогов Никита Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пирогов Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1941
Мать ребёнка: Пирогова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирогова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно