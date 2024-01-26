Пирогов Никита Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирогов Никита Родионович

Пирогов Никита Родионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пирогов Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Пирогов Анатолий Никитич

Мать ребёнка: Пирогова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close