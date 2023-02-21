Ершова (Насырова) Раиса Загировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ананьин Николай Германович
Челябинская обл, г. Усть-Катав
Рождение ребёнка
02.02.1991
Дочь: Ананьина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ананьин Николай Германович
Челябинская обл, г. Усть-Катав
Развод
Неизвестно