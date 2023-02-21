Ершова (Насырова) Раиса Загировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Насырова) Раиса Загировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьин Николай Германович

Челябинская обл, г. Усть-Катав
Рождение ребёнка
02.02.1991

Дочь: Ананьина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ананьин Николай Германович

Челябинская обл, г. Усть-Катав
Развод
Неизвестно

Муж: Ананьин Николай Германович

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