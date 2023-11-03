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Хомякова Марфа Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

12.03.1771

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Рекина1, Иванова 2 Варвара Степановна

Отец ребёнка: Хомяков Степан Спиридонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомяков Иван Степанов

Отец ребёнка: Хомяков Степан Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Степан Спиридонов

Смерть
12.03.1771
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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