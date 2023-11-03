Хомякова Марфа Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти12.03.1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Рекина1, Иванова 2 Варвара Степановна
Отец ребёнка: Хомяков Степан Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хомяков Степан Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1771
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область