Самотаев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1948
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.03.1977
Дочь: Самотаева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности