Самотаев Николай Алексеевич 14.02.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самотаев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1977 г.р.
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Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1948

Отец: не указан

Мать: Самотаева Александра Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.03.1977

Дочь: Самотаева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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