Грибкова Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1890 ст.

Дочь: Грибков Андриан Андреев

Отец ребёнка: Грибков Андрей Лазарев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Андрей Лазарев

Смерть
Неизвестно
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