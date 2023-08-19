Максим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Матвеевич

Место рождения

Горка, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
30.01.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно
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