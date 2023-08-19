Максим Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
30.01.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно