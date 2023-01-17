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Деменченко Сергей Фёдорович

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Место рождения

Кульнево, Россонский район, Витебская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Деменченко Фёдор Фёдорович

Мать: Деменченко Анна Фёдоровна

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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