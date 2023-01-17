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Деменченко Сергей Фёдорович
Деменченко Сергей Фёдорович
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Место рождения
Кульнево
, Россонский район, Витебская область
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Деменченко Фёдор Фёдорович
Мать
Деменченко (Садовская) Анна Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
БД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Деменченко Фёдор Фёдорович
Мать:
Деменченко Анна Фёдоровна
Кульнево
, Россонский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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